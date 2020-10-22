Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 20 köy ve 1 kasaba işgalden kurtarıldı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 20 köy ve 1 kasaba işgalden kurtarıldı

22.10.2020 18:24 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:28
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 20 köy ve 1 kasaba işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli, Zengilan ve Cebrayıl bölgelerinde 20 köy ve bir kasabanın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli, Zengilan ve Cebrayıl bölgelerinde 20 köy ve bir kasabanın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Fuzuli, Zengilan ve Cebrayıl bölgelerinde 20 köy ve 1 kasabayı Ermenistan işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli bölgesinin Mollaveli, Yukarı Refidinli ve Aşağı Refidinli; Cebrayıl bölgesinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köyleri işgalden kurtarıldı. Zengilan bölgesinin Kollukışlak, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Velikulubeyli, Karadere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Karkulu, Bartaz, Dellekli köyleri ve Ağbend kasabası da Ermeni işgalinden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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