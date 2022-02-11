Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov'dan Bursa'da tedavi gören Karabağ gazilerine ziyaret - Haberler
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Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov'dan Bursa'da tedavi gören Karabağ gazilerine ziyaret

AA, Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov'dan Bursa'da tedavi gören Karabağ gazilerine ziyaret

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Bursa'da tedavi gören Karabağ gazilerini ziyaret etti.

ANKARA (AA) - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Bursa'da tedavi gören Karabağ gazilerini ziyaret etti.

Romatem Bursa Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, kente gelen Mammadov, hastanede tedavisi süren gazilerle ilgili bilgi aldı.

Mammadov, Romatem Sağlık Grubu Başkan Yardımcısı Sinem Çamur ve Başhekim Nurten Küçükçakır ile görüşerek, gazilerin sağlık durumlarını öğrendi.

Mammadov, ziyarette gazilerle sohbet etti.

Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov'dan Bursa'da tedavi gören Karabağ gazilerine ziyaret

Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov'dan Bursa'da tedavi gören Karabağ gazilerine ziyaret

Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov'dan Bursa'da tedavi gören Karabağ gazilerine ziyaret

Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov'dan Bursa'da tedavi gören Karabağ gazilerine ziyaret

AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel

Azerbaycan, Ankara, Bursa, Güncel, Haberler

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