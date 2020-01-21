Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim: "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri dünyada benzersiz bir seviyededir"
Haberler » Güncel » Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim: "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri dünyada benzersiz bir seviyededir" - Haber

Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim: "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri dünyada benzersiz bir seviyededir"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

21.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:28
Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim:

'ın Büyükelçisi Hazar İbrahim'in konuşması

TBMM Başkanı ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim: "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri dünyada benzersiz bir seviyededir"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler