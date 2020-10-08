Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim: "Bizde onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan teröristlerin...

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Bizde onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan teröristlerin olduğuna dair bilgiler var" dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Bizde onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan teröristlerin olduğuna dair bilgiler var" dedi.

Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen "Karabağ'ın Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu panel ile "Kederi Kederim, Sevinci Sevincim Azerbaycan" isimli fotoğraflarla şiir sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirilen fotoğraflı şiir sergisinin açılışının ardından "Karabağ'ın Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu panele geçildi. Rektör Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen panelde, Büyükelçi Hazar İbrahim ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Selma Yel konuşmacı olarak yer aldı.

"Ermeni kuvvetleri kendi silahlarını, mühimmatlarını bırakıp gidiyorlar"

Panel öncesinde bir konuşma yapan Büyükelçi İbrahim, "Saldırı devam ediyor ve biz onun cevabını veriyoruz. Azerbaycan topraklarını işgalden kurtarıyor. Şimdiye kadar 25 mıntıka işgalden kurtarıldı. Ermeni kuvvetleri kendi silahlarını, mühimmatlarını bırakıp gidiyorlar. Kendilerine müttefikler bulmaya çalışıyorlar. Herkesle konuşmaya çalışıyorlar, çaba içerisine giriyorlar. Kiminle konuşuyorlarsa onlar da biliyor ki; Azerbaycan'ın Ermenistan'ın bu saldırılarına karşı faaliyeti de, adımları da Azerbaycan topraklarında oluyor. Uluslararası hukuk, hak ve adalet bizim tarafımızda. Bizde bu açıdan faaliyetimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bizde onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan teröristlerin olduğuna dair bilgiler var"

Karşılarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin yanında teröristlerin de olduğunu söyleyen İbrahim, "Bizde onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan teröristlerin olduğuna dair bilgiler var. Aynı zamanda onlar bizim sivillerimize karşı da saldırıyorlar" diye konuştu.

Telefon konuşmalarının olduğundan bahseden İbrahim, "Telefon konuşmaları, görüşmeleri var. Kaç tane terörist olduğunu net söylemek zor ama birkaç kişi öldürülmüş halde bizim topraklarda bulundu ve onların fotoğrafları da tüm dünyaya Güvenlik Bakanlığımız tarafından yayılmıştır" şeklinde konuştu.

"Diğer tüm sahalarda olduğu gibi bu istikamette de sık iş birliğimiz olacaktır"

Türk savunma sanayii ürünlerinin Azerbaycan'da daha geniş kullanımıyla ilgili bir soru üzerine İbrahim, "Türkiye-Azerbaycan tek millet iki devlet. Biz her alanda birlikte çalışıyoruz. Savunma sanayii bir istisna değil. Tabii ki, diğer tüm sahalarda olduğu gibi bu istikamette de sıkı iş birliğimiz olacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı