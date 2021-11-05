Azerbaycan Büyükelçiliği, 8 Kasım "Zafer Günü" dolayısıyla resepsiyon verdi

ANKARA (AA) - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde yalnız olmadığını, Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek, "Bu zafer hem de sizin zaferinizdir kardeşlerim. Zor günlerde, savaşta bir yerde olduğumuz gibi bugün zaferi de bir yerde kutluyoruz." dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğince Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Azerbaycan ulusal marşlarının çalınmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Mammadov, 8 Kasım'ın, tüm Azerbaycan halkının 30 yıldır arzu ettiği gün olduğunu söyledi.

Mammadov, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan halkının tek olmadığını, savaşın başından bu yana her gün başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'nin, bakanlarının, milletvekillerinin ve siyasetçilerinin Azerbaycan'a destek mesajları gönderdiğini kaydetti.

Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusunda savaşan askerlere ve halka destek olmak için Türkiye'den her hafta çok sayıda ziyaretin yapıldığını ifade eden Mammadov, "Bu zafer hem de sizin zaferinizdir kardeşlerim. Zor günlerde, savaşta bir yerde olduğumuz gibi bugün zaferi de bir yerde kutluyoruz." dedi.

Mammadov, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" felsefesi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir." sözü üzerine devlet ilişkilerini kurduklarını belirterek, bu ilişkilerin dünya ülkeleri için bir örnek olduğunu dile getirdi.

Bugün Azerbaycan ve Türkiye dostluğu üzerine yeni bir dayanışma modelinin olduğunu kaydeden Mammadov, bu modelin bağımsızlık ve güvenlik sağladığını vurguladı.

Mammadov, bu yıl Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilanının 30. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "30 yılda Azerbaycan devleti zor, ağır bir yoldan geçti. Topraklarımız işgal edildi, devletimiz problemlerle karşılaştı. Ancak, biz ayağa kalktık, dostlarımızla kardeşlerimizle el ele tutup ayağa kalktık. Devlet kurduk, ordu kurduk." ifadesini kullandı.

"Vakit, işgal dönemi boyunca mayın döşenen alanlara barışın tohumlarını ekme vaktidir"

TBMM Başkanvekili Adan ise bugünkü toplantıdaki manzaranın "iki devlet tek millet" olmanın bir nişanesi olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın 44 günde tarih yazdığını, 30 yıl süren işgale son verdiğini anlatan Adan, bağımsızlık uğruna canını veren şehitlere rahmet diledi ve gazilere şükranlarını sundu.

Adan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bugüne kadar uygulanmayan kararlarını Azerbaycan'ın hayata kendisinin geçirdiğini, bunun 1 milyondan fazla yerinden edilen Azerbaycanlının eve dönüş yolunu açtığını aktardı.

Türkiye'nin Azerbaycan'la ilişkilerinin 15 Haziran'da imzalanan Şuşa Beyannamesiyle tarihe not düşüldüğünü vurgulayan Adan, beyannamenin aynı zamanda iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda herkese önemli sorumluluklar yüklediğini kaydetti.

Adan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilişkilerimizi her alanda daha da kuvvetlendireceğiz. İşgalden kurtarılan topraklarda ülkemizin de aktif şekilde yer aldığı, yeniden imar ve ihya çalışmaları sonucunda bölgeler tabiri caizse küllerinden yeniden doğmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fuzuli ve Zengilan'a yaptığı ziyaretlerde bu durumun net bir şekilde ortaya çıktığına işaret eden Adan, "işgalden kurtarıldığında bayrak asmaya dahi bina bulunamazken", Fuzuli'nin 8 ayda uluslararası bir havaalanına kavuştuğunu söyledi.

Adan, "İşgalden azad edilen topraklardaki kalkınma seferberliğine kurumlarımız, şirketlerimiz Türkiye büyük bir özveriyle katılmaktadır. Artık vakit, işgal dönemi boyunca mayın döşenen alanlara barışın tohumlarını ekme vaktidir." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1 yılda 3 defa Azerbaycan'a seyahat etti"

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Emiraslanov da 8 Kasım'ın yalnızca Azerbaycan'ın Zafer Günü olmadığını, tüm Türk dünyasının zaferi olduğunu dile getirdi.

Emiraslanov, Azerbaycan topraklarının 30 yıl Ermeni işgali altında kaldığını ancak Türkiye ile birlikte hiçbir zaman bu işgali kabul etmediklerini ve her gün topraklarının işgalden kurtarılmasını beklediklerini anlattı.

Haydar Aliyev'in 1990'lı yılların başında Azerbaycan topraklarını kan dökmeden işgalden kurtarmak istediğini kaydeden Emiraslanov, Ermenistan ve destekçilerinin buna imkan vermediğini belirtti.

Emiraslanov, "Vatan muharebesi başladığı andan bugüne kadar kardeş Türkiye'nin 84 milyonluk ahalisiyle birlikte, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın yanında oldu. Bugün de bu destek devam ediyor." dedi.

Karabağ Savaşı sırasında Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sık sık Azerbaycan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Emiraslanov, Azerbaycan halkının kalbinde olduklarını ve Azerbaycan'da kendilerine çok büyük hürmet ve muhabbet olduğunu dile getirdi.

"Savaş başladığında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1 yılda 3 defa Azerbaycan'a seyahat etti." diyen Emiraslanov, Azerbaycan halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgi ve muhabbet duyduğunu sözlerine ekledi.