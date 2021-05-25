Azerbaycan, Bosna Hersek'te büyükelçilik açacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan, Bosna Hersek'te büyükelçilik açacak

Azerbaycan, Bosna Hersek'te büyükelçilik açacak
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Milli Meclisi, Bosna Hersek'te Azerbaycan Büyükelçiliğinin açılması yönündeki kararı onayladı.

Azerbaycan Milli Meclisi, Bosna Hersek'te Azerbaycan Büyükelçiliğinin açılması yönündeki kararı onayladı.

Milli Meclisin Genel Kurul toplantısında, "Bosna Hersek'te (Saraybosna) Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin Kurulması Hakkında Yasa Tasarısı" görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Azerbaycan ile Bosna Hersek arasında ilişkiler 9 Şubat 1995'ta kuruldu.

Azerbaycan'ın Sırbistan Büyükelçiliği aynı zamanda Bosna Hersek'e akredite olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenleyen PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü
Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenleyen PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Cahit Özkan Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Sarıgül
Magazin Hadise Murat Boz Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Azerbaycan, Bosna Hersek'te büyükelçilik açacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 13:28:12. #1.13#

title