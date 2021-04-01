Azerbaycan Boks Milli Takımı, Türkiye ile olimpiyat finalinde karşılaşmak istiyor
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Azerbaycan Boks Milli Takımı, Türkiye ile olimpiyat finalinde karşılaşmak istiyor

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor
Azerbaycan Boks Milli Takımı, Türkiye ile olimpiyat finalinde karşılaşmak istiyor

Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Neriman Abdullahev, Türkiye ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın finalinde karşılaşmak istediklerini söyledi.

Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Neriman Abdullahev, Türkiye ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın finalinde karşılaşmak istediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na kota veren Avrupa elemelerinin hazırlıkları kapsamında Azerbaycan'dan gelen 13 sporcu, Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde Türk sporcularla kamp yaptı.

Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Neriman Abdullahev, AA muhabirine, Kastamonu'ya daha önce iki kez geldiklerini söyledi.

Kampın kendilerine büyük fayda sağladığını belirten Abdullahev, "Türkiye bize dost bir rakiptir ama boksta dostluk olmadığına göre elbette sporcular birbiriyle dövüşüyor. Dövüşten sonra yine dostlar." dedi.

Boksörlerin her geçen gün mesafe aldığını dile getiren Abdullahev, şöyle devam etti:

"Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda çok kota kazanmak istiyoruz ama 3-4 kota alabiliriz diye düşünüyorum. Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye ile finalde karşılaşmak isteriz. Ne biz ne Türkiye mağlup olsun ama finalde isterim. Çünkü biri altın kazansın biri gümüş."

Azerbaycanlı boksörlerden Ruslan Rüstemov da kariyerinde Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu söyledi.

"Bir millet, iki devletiz. Kardeş gibi kamp yapıyoruz"

Kampın verimli geçtiğini anlatan Rüstemov, "Olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Formdayız. Biz buraya geldiğimizde hiç yabancılık hissetmiyoruz. Çünkü bir millet, iki devletiz. Kardeş gibi kamp yapıyoruz. Olimpiyatta ilk önce vize kazanmak daha sonra birinci olmak istiyorum." diye konuştu.

Sporculardan Javid Calabiyev ise "Olimpiyat elemelerinde ilk dövüşü geçtim. İnşallah bir dövüş daha kazanırsam olimpiyatlara vize alacağım. Olimpiyat oyunlarında madalyayla dönmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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