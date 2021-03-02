Azerbaycan Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı
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Azerbaycan Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

02.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:24
Azerbaycan Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

Azerbaycan Boks Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Azerbaycan Boks Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Azerbaycan'dan gelen 13 sporcu, Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarına başladı.

Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Neriman Abdullahev, AA muhabirine, daha önce de Kastamonu'da kamp yaptıklarını söyledi.

Kadıdağı Kamp Merkezi'nde her türlü imkana sahip olduklarını anlatan Abdullahev, "Türkiye Boks Milli Takımı'nın gelmesini bekliyoruz. Yakın bir zamanda gelecekler. Şimdi uluslararası bir turnuvadalar." dedi.

Avrupa Kota Müsabakaları'na hazırlandıklarını anlatan Abdullahev, "Biz ve Türkiye takımı olimpiyat vizeleri kazanmak istiyoruz. Ayın 15'inde Türkiye'de büyük bir turnuva var, ona katılacağız. Çalışmalarımız güzel bir şekilde devam ediyor. Türkiye takımı gelse daha güzel olur. Kastamonu bize çok elverişli." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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