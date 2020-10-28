Azerbaycan: Berde kentine düzenlenen Ermeni saldırısında 21 sivil öldü

Dağlık Karabağ'da çatışmalar yoğunlaşırken, Azerbaycan Ermeni Ordusunu top atışında en az 21 sivili öldürmekle suçladı.

Dağlık Karabağ'da çatışmalar yoğunlaşırken, Azerbaycan Ermeni Ordusunu top atışında en az 21 sivili öldürmekle suçladı.

Çatışma bölgesine çok uzak olmayan Azeri kenti Berde'de onlarca kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Ermenistan ise saldırı düzenlediğini reddetti ve Azeri güçlerini bir doğum kliğini hedef almakla suçladı.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül'den bu yana devam ediyor.

Son saldırılarda ne yaşandı?

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, "Ermeni güçlerinin Berde'deki sivillere azami kayıp verdirebilmek için misket bombaları kullandığını" söyledi.

Sosyal medyada yer alan videolarda, sokaklar ve araçlaradki hasarla yerlerde ceset torbaları içinde yatan kayıplar görülüyor.

Görgü tanığı Ulviye Babayeva, üç patlama duyduğunda aracında olduğunu ve bölgeye gitmeye karar verdiğini söyledi.

Babayeva "Bir yangın gördük. Bombalar düşmüştü. Biri bir banka binasının önündeki arabanın üzerine düştü, her yerde şarapnel ve cam parçaları vardı. Bir bomba da itfaiyenin önüne düştü. Ölü ve yaralı insanlar vardı" dedi.

Azeri İçişleri Bakanlığı Berde'de yaralıların hastaneye kaldırılması ve ek güvenlik sağlanması için acil yardım görevlileri ve polis güçleri gönderildiğini açıkladı.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi ise, Azeri güçlerinin Stepanekert (Hankendi) kentinde "sivil altyapıyı" ve bir doğum kliniğini vurduğunu iddia etti.

Son saldırılar, ABD'nin arabuluculuğuyla varılan ateşkes anlaşmasından sadece birkaç gün sonra düzenlendi.

Daha önceyse Azeri medyası, Dağlık Karabağ Ordusu Başkomutanı Jalal Harutyunyan'ın özel bir operasyonla öldürüldüğünü bildirdi.

Azeri Savunma Bakanlığı, bölgede savaş suçları işlemekle suçladığı Harutyunyan'ın gözlem timlerince bir araca binerken tespit edildiğini ve daha sonra bir insansız hava aracıyla vurulduğunu açıkladı.