Azerbaycan barış gücü askerleri Afganistan'dan çekildi
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Azerbaycan barış gücü askerleri Afganistan'dan çekildi

Azerbaycan barış gücü askerleri Afganistan'dan çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kabil Havalimanı'nda görev yapan 120 Azerbaycan barış gücü askerinin Afganistan'dan çekilerek Ankara'ya getirildiği, yakında evlerine dönmelerinin planlandığı duyuruldu.

Kabil Havalimanı'nda görev yapan 120 Azerbaycan barış gücü askerinin Afganistan'dan çekilerek Ankara'ya getirildiği, yakında evlerine dönmelerinin planlandığı duyuruldu.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye süreci devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı'nda görev yapan 120 Azerbaycan barış gücü askerinin 26 Ağustos saat 01.00 sularında Afganistan'dan tahliye edilerek Ankara'ya getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Şu anda barış gücümüz, silahları ve askeri teçhizat hava yoluyla Ankara'ya nakledilmiştir. Askerlerimizin yakında evlerine dönmesi planlanıyor. Kardeş Türk askerleri ile birlikte görevlerini başarıyla yerine getiren Azerbaycanlı barış gücü askerleri, Afganistan'da yüksek bir profesyonellik ile görevlerini icra etmiş ve güvenliği sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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