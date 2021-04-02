Azerbaycan askerlerine komando eğitimi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Isparta'da Azerbaycan askerlerine verilen komando eğitiminin sürdüğünü açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Isparta'da Azerbaycan askerlerine verilen komando eğitiminin sürdüğünü açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından, yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu personelinin, Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki komando temel eğitimleri devam ediyor" denildi. Paylaşımda eğitimde çekilen fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı