Son dakika! Azerbaycan askerlerinden, Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı

Son dakika haberleri: Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonları sürdürürken, Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı tank ve teçhizatlara Azerbaycan askerleri tarafından el konuluyor.