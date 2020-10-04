Son dakika! Azerbaycan askerlerinden, Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı
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Son dakika! Azerbaycan askerlerinden, Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı

04.10.2020 10:11 | Son Güncelleme: 04.10.2020 10:31

Son dakika haberleri: Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonları sürdürürken, Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı tank ve teçhizatlara Azerbaycan askerleri tarafından el konuluyor.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonları sürdürürken, Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı tank ve teçhizatlara Azerbaycan askerleri tarafından el konuluyor. Azerbaycan askerleri, dün kurtardıkları bölgede bulunan Ermenistan'a ait tankın üzerine çıkarak zafer şarkısı söyledi.

Ermenistan'a ait tankın üzerine Azerbaycan bayrağını dalgalandıran Azerbaycan askerleri, coşku ile "Yaşa Azerbaycan" şarkısını söyledi. Azerbaycan askerlerinin moralinin yüksek olduğu görülüyor.

-İHA-

Son dakika! Azerbaycan askerlerinden, Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı
Son dakika! Azerbaycan askerlerinden, Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı
Son dakika! Azerbaycan askerlerinden, Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı
Son dakika! Azerbaycan askerlerinden, Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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