Azerbaycan askerleri, ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerini esir aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Azerbaycan askerlerinin ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Azerbaycan askerlerinin ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusuna bağlı bir keşif ve sabotaj timinin 27 Mayıs saat 03.00 sularında Kelbecer'in Yukarı Ayrım yerleşim yeri istikametinde sınırı geçmeye çalıştığı bildirildi.

Grubun, Azerbaycan ordusunun kullandığı ikmal yoluna mayın döşediğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, düzenlenen operasyonda 6 Ermenistan askerinin kuşatılarak esir alındığı aktarıldı.

Açıklamada, aynı yönde sabah saatlerinde Ermenistan askerlerinin tanklar da dahil birkaç askeri araçla bölgede toplandıklarının belirlendiği, Azerbaycan askerlerinin aldığı tedbirler neticesinde onların hareketlerinin engellendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov