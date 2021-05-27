Azerbaycan askerleri, ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerini esir aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan askerleri, ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerini esir aldı

Azerbaycan askerleri, ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerini esir aldı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Azerbaycan askerlerinin ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Azerbaycan askerlerinin ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusuna bağlı bir keşif ve sabotaj timinin 27 Mayıs saat 03.00 sularında Kelbecer'in Yukarı Ayrım yerleşim yeri istikametinde sınırı geçmeye çalıştığı bildirildi.

Grubun, Azerbaycan ordusunun kullandığı ikmal yoluna mayın döşediğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, düzenlenen operasyonda 6 Ermenistan askerinin kuşatılarak esir alındığı aktarıldı.

Açıklamada, aynı yönde sabah saatlerinde Ermenistan askerlerinin tanklar da dahil birkaç askeri araçla bölgede toplandıklarının belirlendiği, Azerbaycan askerlerinin aldığı tedbirler neticesinde onların hareketlerinin engellendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Son dakika: ABD, Mali'de geçiş hükümeti yetkililerinin gözaltına alınmasını kınadı
Son dakika: ABD, Mali'de geçiş hükümeti yetkililerinin gözaltına alınmasını kınadı
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da görüşecek
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da görüşecek
Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da bir araya gelecek.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da bir araya gelecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın Şevval Şahin
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Azerbaycan askerleri, ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerini esir aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 09:39:29. #1.11#

title