Azerbaycan askerleri Ermenistan güçlerinin saldırısını önledi
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Azerbaycan askerleri Ermenistan güçlerinin saldırısını önledi

24.10.2020 17:59 | Son Güncelleme: 24.10.2020 18:02
Azerbaycan askerleri Ermenistan güçlerinin saldırısını önledi

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin saldırısını önlediği ve geri püskürttüğü bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin saldırısını önlediği ve geri püskürttüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin öğle saatlerinde Sünik-Zengilan yolu istikametinden Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Saldırının Azerbaycan askerlerince önlendiği ve geri püskürtüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren Ermenistan askerlerinden bazılarının esir alındığı bilgisi aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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