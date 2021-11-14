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Azerbaycan askerine saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın Ermenistan işgaline son verdiği Dağlık Karabağ'ın kültür başkenti Şuşa şehri yakınlarında Azerbaycan ve Rus barış gücü askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına saldırı gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgaline son verdiği Dağlık Karabağ'ın kültür başkenti Şuşa şehri yakınlarında Azerbaycan ve Rus barış gücü askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına saldırı gerçekleştirildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anında, bir kamyonetin kontrol noktasına yanaştığı, araç içerisinden Azerbaycan askerlerinin yer aldığı tarafa el bombası atıldığı görüldü.

Ermenistan vatandaşı olduğu belirtilen saldırganın bölgede görev yapan askerler tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Saldırının ardından Azerbaycan askerleri Hankendi-Laçın yolunu kapatarak geçişlere izin vermedi.

Azerbaycan askerine saldırı

Azerbaycan askerine saldırı

Azerbaycan askerine saldırı

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