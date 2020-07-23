Azerbaycan askeri, eli tetikte Ermeni ordusuna karşı sınırı koruyor
, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına başlattığı saldırının yaşandığı yeri ve Azerbaycan Ordusu'nun mevziisini görüntüledi.
23.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:55
, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına başlattığı saldırının yaşandığı yeri ve Azerbaycan Ordusu'nun mevziisini görüntüledi. Ermenistan'ın 12 Temmuz'da sınır bölgesindeki Tovuz iline düzenlediği saldırının gerçekleştiği yer ve Azerbaycan Ordusu'nun mevzii DHA kameralarınca kaydedildi. Azerbaycan ordusu askerleri, Cengaver tepesinde eli tetikte Ermeni ordusuna karşı sınırı müdafaa ediyor.
- Azerbaycan
Kaynak: DHA