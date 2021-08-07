AZERBAYCAN ASKERİ ÇİNE'DEKİ YANGINI SÖNDÜRMEYE DESTEĞE GELDİ
Çine'de alevler geceyi aydınlattı (4)Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınlarına Azerbaycan'dan destek geldi.
Çine'de alevler geceyi aydınlattı (4)
Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınlarına Azerbaycan'dan destek geldi. 200, asker, Çine'nin kırsal Akçaova mahallesindeki yangın söndürme çalışmalarına katkı veriyor. Otobüslerle bölgeye gelen Azerbaycan askerlerini göre köylüler, duygu dolu anlar yaşadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı