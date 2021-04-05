Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Vali Demirtaş ile bir araya geldi
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Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Vali Demirtaş ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Vali Demirtaş ile bir araya geldi

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Demirtaş tarafından valilik girişinde karşılanan Büyükelçi İbrahim, Şeref Defterini imzaladı. Makam odasında gerçekleşen görüşmede İbrahim, Vali Demirtaş'a hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Azerbaycan Cumhuriyetinin bayraklarının yer aldığı forma ve pul hediye etti. Vali Demirtaş, yaptığı konuşmada, iki kardeş ülkenin dayanışma içerisinde olduğunu belirtti. "Ayrımız gayrımız yok, iki devlet bir milletiz" diyen Vali Demirtaş, iki kardeş ülkenin bayraklarını yan yana gördüklerinde duygulandığını ifade etti. Korona virüs salgını ile mücadeleye ilişkin de bilgilendirme yapan Vali Demirtaş, "Dünyayı etkisi altına alan bu salgından herkes gibi bizler de etkilendik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığımızın büyük gayretleri ile büyük aşama kat ettik. Mardin bir turizm kenti. İlimiz yıl içerisinde 3-5 milyona yakın yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Hem valiliğimiz hem de Büyükşehir Belediyemizin tüm birimlerinin tüm gayreti Mardinli vatandaşlarımızın memnuniyeti içindir" dedi.

Büyükelçi İbrahim de desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanlarımızın dayanışması tüm dünyada örnek teşkil ediyor. Azerbaycan olarak Türkiye Cumhuriyetine minnettarız" diye konuştu. - MARDİN

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Vali Demirtaş ile bir araya geldi
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Vali Demirtaş ile bir araya geldi
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Vali Demirtaş ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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