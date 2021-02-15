Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan arasında inşa edilecek demir yolu hattının temeli atıldı
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Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan arasında inşa edilecek demir yolu hattının temeli atıldı

15.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:19
Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan arasında inşa edilecek demir yolu hattının temeli atıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşımın Ermenistan üzerinden sağlanmasının planlandığı yeni demir yolu hattının temel atma törenine katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşımın Ermenistan üzerinden sağlanmasının planlandığı yeni demir yolu hattının temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere dün yaptığı ziyaret kapsamında Fuzuli ilinin Horadiz kasabasında düzenlenen törene iştirak etti. Törende Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ile kızı Leyla Aliyeva da hazır bulundu.

Temeli atılan yaklaşık 100 kilometrelik hat, Horadiz kasabasından Ermenistan sınırındaki Ağbent kasabasına kadar uzanacak.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarmasından sonra Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiri gereği Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan üzerinden yeni ulaştırma hattı oluşturulacak.

Horadiz-Ağbent demir yolu hattının temelinin atılmasıyla bildiride yer alan ulaştırma hattının ilk aşamasına geçilmiş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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