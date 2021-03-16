Azerbaycan'a kimlikle seyahat, 1 Nisan'da başlıyor
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Azerbaycan'a kimlikle seyahat, 1 Nisan'da başlıyor

16.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:45
Azerbaycan'a kimlikle seyahat, 1 Nisan'da başlıyor

Türkiye ile Azerbaycan vatandaşları, 1 Nisan itibarıyla karşılıklı olarak yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek.

Türkiye ile Azerbaycan vatandaşları, 1 Nisan itibarıyla karşılıklı olarak yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı." bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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