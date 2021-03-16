Azerbaycan'a kimlikle seyahat, 1 Nisan'da başlıyor
16.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:45
Türkiye ile Azerbaycan vatandaşları, 1 Nisan itibarıyla karşılıklı olarak yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek.
Türkiye ile Azerbaycan vatandaşları, 1 Nisan itibarıyla karşılıklı olarak yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı." bilgisine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak