Azerbaycan'a ihraç edilen mayın temizleme teçhizatının ilk partisi Bakü'ye ulaştı
04.02.2021 22:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:44
Azerbaycan'a ihraç edilen mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) ilk partisi Bakü'ye ulaştı.
Azerbaycan'a ihraç edilen mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) ilk partisi Bakü'ye ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Kayseri'den gönderilen ilk parti MEMATT'ların Bakü'ye sevkinin gerçekleştiği belirtildi.
Paylaşımda, "İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli MEMATT'ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım