Azerbaycan'a destek için konvoy oluşturuldu

Kars'ta, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) organizasyonuyla bir araya gelen vatandaşlar, Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla araç konvoyu oluşturdu.

Kars'ta, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) organizasyonuyla bir araya gelen vatandaşlar, Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla araç konvoyu oluşturdu.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki gösteren İHH üyeleri ve kentte faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Kars İHH Şube Başkanlığı önünde toplandı.

Bayraklarla süslenmiş yaklaşık 50 araçlık konvoy Atatürk, Faikbey, İnönü ve Cumhuriyet Caddelerinde şehir turu attı.

Kars İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Sertan Sefertaş, dernek binası önünde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ topraklarının Ermenistan güçleri tarafından hukuksuz bir şekilde işgal edildiğini anlattı.

Ermenistan güçlerinin sivilleri hedef aldığını ifade eden Sefertaş, "1991 yılından bu yana bölgede yapılan hiçbir anlaşmaya uymayan ve her görüşme sürecinde Azerbaycan'a ait topraklara saldırmaya ve hukuksuz işgaline devam eden Ermenistan, 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlardan birini gerçekleştirdi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan