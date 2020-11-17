Son dakika haberi | Karabağ Tezkeresi Meclis'te
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Karabağ Tezkeresi Meclis'te

17.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:11
Son dakika haberi | Karabağ Tezkeresi Meclis'te

Son dakika haberine göre Azebaycan'a asker gönderilmesine ilişin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Azebaycan'a asker gönderilmesine ilişin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Azerbaycan'a asker gönderilmesine yönelik ilişkin tezkere Meclis'e sunuldu. Tezkerede, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın aralarında vardıkları mutabakat uyarınca, 10 Kasım 2020 tarihinde saat 00.00 itibarıyla bölgede ateşkes tesis ve işgal altındaki bazı bölgelerin belirlenen takvime göre Azerbaycan'a iadesini içeren bir plan ilan edildiği ifade edilerek "Varılan mutabakata göre, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir Ortak Merkez oluşturulacaktır. Azerbaycan'ın talebi üzerine Merkezde Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almaları kararlaştırılmıştır. Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkezde ve bu Merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev yapmasının, 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması" uyarınca ülkemizin taahhütlerine uygun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararların ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olduğu; bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı, ayrıca değerlendirilmektedir" kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Azerbaycan tezkeresi Meclis'te
Son dakika haber | Azerbaycan tezkeresi Meclis'te
Son dakika haberi | Rusya, Dağlık Karabağ'a 1 günde 400 asker sevk etti
Son dakika haberi | Rusya, Dağlık Karabağ'a 1 günde 400 asker sevk etti
Kremlin'den, Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesini öngören tezkereye dair açıklama
Kremlin'den, Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesini öngören tezkereye dair açıklama

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi İrem Derici Aydemir Akbaş Aras Bulut İynemli
Spor Cenk Tosun Ozan Kabak Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın
Daha Fazla Medya Milli Kamera İyi Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Karabağ Tezkeresi Meclis'te - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 02:03:56. #1.15#
title