Azerbaycan'a 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT daha teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi.
Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bağlısı ASFAT tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT'ın Azerbaycan'a ihracı sürüyor.
Bu kapsamda 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimat da tamamlandı.
Böylece bugüne kadar Azerbaycan'a teslim edilen MEMATT aracı sayısı 7'ye ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici