Azerbaycan, 97 bin döşeli mayının haritası karşılığında 15 tutukluyu iade etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ağdam bölgesinde bulunan 97 bin mayının haritasının Azerbaycan tarafına verilmesi karşılığında, Azerbaycan-Gürcistan sınırında Gürcistan temsilcilerinin katılımıyla tutuklu bulunan 15 kişinin Ermenistan'a iade edildiğini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ağdam bölgesinde bulunan 97 bin mayının haritasının Azerbaycan tarafına verilmesi karşılığında, Azerbaycan-Gürcistan sınırında Gürcistan temsilcilerinin katılımıyla tutuklu bulunan 15 kişinin Ermenistan'a iade edildiğini açıkladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada "Bu insani eylemin uygulanması için Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili başkanlığındaki Gürcistan hükümetinin desteğini takdir ediyoruz. Mayın haritalarının elde edilmesi, mayın temizleme işçileri de dahil olmak üzere on binlerce vatandaşımızın hayatını ve sağlığını kurtaracak" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı