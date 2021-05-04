Azerbaycan, 3 Ermenistan askerini iade etti
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Azerbaycan, 3 Ermenistan askerini iade etti

Azerbaycan, 3 Ermenistan askerini iade etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Azerbaycan, Karabağ'da esir aldığı 3 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti.

Azerbaycan, Karabağ'da esir aldığı 3 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından Karabağ'da gözaltına alınan askerlerden 3'ü Ermenistan'a iade edildi. Robert Vardanyan, Samvel Şuryan ve Seyran Tamrazyan isimli üç asker ateşkes sonrasında bölgede yapılan anti-terör operasyonları sırasında gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sonlandıktan sonra iade edilen 3 askerin Azerbaycan askerlerinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan saldırılarda yer almadıkları ve suç unsuru sayılabilecekleri faaliyetlerde bulunmadıkları tespit edildi.

Ermeni askerleri Karabağ'daki Rus barış güçlerinin komutanı Rüstem Muradov Azerbaycanlı yetkililerden teslim alarak Ermenistan'ın başkenti Erivan'a götürdü.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tiqran Avinyan ise yaptığı açıklamada, iade edilen 3 askeri taşıyan uçağın Erivan'ın Erebuni Havalimanı'na iniş yaptığını açıkladı.

(Kamil Nadirli/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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