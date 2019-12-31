Azerbaycan 2020'ye coşkuyla girdi
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Azerbaycan 2020'ye coşkuyla girdi

Azerbaycan, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi.

31.12.2019 23:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:14
Azerbaycan 2020'ye coşkuyla girdi

, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi.

Cadde ve meydanların günler öncesinden rengarenk ışıklarla süslendiği başkent 'de yeni yıl coşkusu yaşandı.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta toplanan binlerce Azerbaycanlı, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde başlayan gösteri ile Azerbaycanlılar, yeni yıla birlikte girmenin heyecanını yaşadı.

Kaynak: AA
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