Azerbaycan 2020'ye coşkuyla girdi
Azerbaycan, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi.
Azerbaycan, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi.
Cadde ve meydanların günler öncesinden rengarenk ışıklarla süslendiği başkent Bakü'de yeni yıl coşkusu yaşandı.
Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta toplanan binlerce Azerbaycanlı, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.
Saatler 00.00'ı gösterdiğinde başlayan gösteri ile Azerbaycanlılar, yeni yıla birlikte girmenin heyecanını yaşadı.