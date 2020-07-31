Azdavay Kaymakamı Aydoğan yetim ve öksüz çocukları ağırladı Kastamonu'da, Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yetim ve öksüz çocukları konutunda ağırladı.

Kastamonu'da, Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yetim ve öksüz çocukları konutunda ağırladı.

Kaymakam Aydoğan ve eşi Ceren Aydoğan, ilçe merkezi ve köylerinde yaşayan ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocukları Kaymakamlık lojmanında ağırlayıp birlikte kahvaltı yaptı.

Kahvaltının ardından çocuklar voleybol, futbol ve masa tenisi gibi etkinliklere katıldı.

Çocuklara bisiklet hediye eden Aydoğan, onlarla birlikte bisiklete binerek sevinçlerine ortak oldu.

Daha sonra Cam Teras, Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi'ne götürülüp gönüllerince eğlenmeleri sağlanan çocuklar, ardından evlerine götürülerek ailelerine teslim edildi.

Kaymakam Aydoğan, gazetecilere, Azdavay ilçesi ve köylerinde bulunan çocuklara aile kavramının önemini ve birlikte olmanın mutluluğunu yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Çocuklarla birlikte kahvaltı yaptıklarını, oyunlar oynadıklarını anlatan Aydoğan, "Bu projede önem verdiğimiz ve kazandırmak istediğimiz, devletimizin şefkatli ve sıcak yüzünü çocuklarımızla birlikte hissetmek, birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyeti, bu güzel gün nedeniyle paylaşmaktı. Yaptığımız bu programı çeşitli periyotlarda devam ettirerek onlarla tekrar bir araya geleceğiz." dedi.

Kaynak: AA