Son dakika haberleri... AZDAVAY'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; YOL ULAŞIMA KAPATILDI
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Son dakika haberleri... AZDAVAY'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kastamonu Azdavay'da şiddetli yağmur devam ederken, ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı.

Kastamonu Azdavay'da şiddetli yağmur devam ederken, ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı. Belediyenin boş halk otobüsü, sel nedeniyle suya gömüldü, birçok araç ise sürüklendi. Jandarma ekipleri, Kastamonu- Azdavay yolunda önlem aldı. İlçeye 10 kilometre kala yol, trafiğe kapatıldı. Yol kenarında bulunan derenin taştığı, ağaç parçalarının sel ile yola sürüklendiği görüldü.

TARİHİ KÖPRÜ DE SULAR ALTINDA

Öte yandan şiddetli yağış İnebolu, Küre ve Daday ilçelerinde de etkili oldu. İnebolu-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı. Küre'de mahallede bulunan yol çöktü, İkiçay mevkisinde sular yola taştı. İnebolu'da da İstiklal Yolu'nun simgelerinden tarihi İkiçay Köprüsü, sel suları altında kaldı.

Son dakika haberleri... AZDAVAY'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Son dakika haberleri... AZDAVAY'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Son dakika haberleri... AZDAVAY'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Son dakika haberleri... AZDAVAY'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Son dakika haberleri... AZDAVAY'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Son dakika haberleri... AZDAVAY'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Son dakika haberleri... AZDAVAY'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Son dakika haberleri... AZDAVAY'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Son dakika haberleri... AZDAVAY'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Son dakika haberleri... AZDAVAY'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Son dakika haberleri... AZDAVAY'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Son dakika haberleri... AZDAVAY'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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