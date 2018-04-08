Azdavay'da Orman Yangını

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sıra köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Kastamonu Merkez Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Azdavay, İnebolu, Daday, Küre, Cide ve Pınarbaşı belediye itfaiyeleri müdahale etti.

Kontrol altına alına yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Bölgede soğutma çalışamları sürüyor.