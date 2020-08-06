Azalan kan bağışını artırmak için destek çalışmaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azalan kan bağışını artırmak için destek çalışmaları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve havaların ısınması nedeniyle azalan kan bağışını artırmak amacıyla Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi ve gönüllülerce çalışma yürütülüyor.

Azalan kan bağışını artırmak için destek çalışmaları
06.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:44

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve havaların ısınması nedeniyle azalan kan bağışını artırmak amacıyla Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi ve gönüllülerce çalışma yürütülüyor.

Türk Kızılay kan bağışı aracında görevli Dr. Musa Yılmaz, AA muhabirine, vatandaşların Kovid-19 salgını nedeniyle kan bağışı yapmaktan çekindiğini söyledi.

Türk Kızılayın en önemli önceliğinin kan bağışçılarının, kan alıcılarının ve çalışanlarının güvenliği olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ülkemizde normalleşme çalışmalarının sürdürüldüğü bu günlerde insanlarımız kan ve kök hücre bağışında bulunmaktan çekinmemeli. Kan bağışı güvenli bir süreçtir ve Türk Kızılay sadece bağış sırasında kendisini sağlıklı ve iyi hisseden ve kan bağışına ait uygunluk şartlarını karşılayan kişilerden bağış kabul etmektedir." dedi.

El Veren İnsan Derneği (ELVİNDER) Başkanı Yeşim Gürsoy da kan bağışına destek olabilmek ve Türk Kızılay ile farkındalık oluşturmak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Salgın döneminin getirdiği sıkıntılardan dolayı kan stoklarındaki azalmanın baş göstermesi üzerine destek olabilmek için kan bağışı aracıyla 10 mahalleden 100 ünite kan bağışı hedeflediklerini anlatan Gürsoy, "Kök hücrenin ve organ bağışının hepimiz için ne kadar önemli olduğunu, her an bizim de aynı ihtiyaca maruz kalabileceğimizi ortaya koymak istedik. Ağustos ayı Kızılay için en zor aylardan biri. Bilinçli bir organizasyonla Kızılayın kan stoklarını rahat şekilde doldurabilmesi, hatta kan bağışçılarına randevu vererek kan alınabilecek seviyelere gelebilmesi mümkün ama bunun için bilinçlendirme ve eğitime ihtiyaç var. Bu konuda örnek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Politika
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada 3. Sayfa
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı Güncel
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha...
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor Ekonomi
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Eski eşinin tehditleri yüzünden eve kapanan kadın Twitter'dan haykırdı: Ölmek istemiyorum
Eski eşinin tehditleri yüzünden eve kapanan kadın Twitter'dan haykırdı: Ölmek istemiyorum
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Afyonkarahisar'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü
Afyonkarahisar'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü
Kavga ettiği eşiyle barışmaya giden damat dehşet saçtı! Kayınpeder öldü, kayınvalide ağır yaralı
Kavga ettiği eşiyle barışmaya giden damat dehşet saçtı! Kayınpeder öldü, kayınvalide ağır yaralı
Beyrut'taki patlamanın ardından ilk yolcular Türkiye'ye geldi! Dehşet anlarının etkisini üzerlerinden atamadılar
Beyrut'taki patlamanın ardından ilk yolcular Türkiye'ye geldi! Dehşet anlarının etkisini üzerlerinden atamadılar
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Murat Kurum Ümit Dündar Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Barış Arduç Acun Ilıcalı İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Ağustos
Şu an buradasınız: Azalan kan bağışını artırmak için destek çalışmaları - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 10:43:58. #1.15#
title