Azadi Kulesi İran'daki sağlık çalışanlarına teşekkür için beyaza büründü
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Çin Halk Cumhuriyeti, Tahran, İran, Güncel

Azadi Kulesi İran'daki sağlık çalışanlarına teşekkür için beyaza büründü

İran'ın başkenti Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık personeline teşekkür etmek amacıyla beyaza büründü.

30.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:50
Azadi Kulesi İran'daki sağlık çalışanlarına teşekkür için beyaza büründü

İran'ın başkenti Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık personeline teşekkür etmek amacıyla beyaza büründü.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda bulunan kuleye gece boyunca beyaz ışık ve destek mesajları yansıtılarak, ülkede salgını durdurmak için çabalayan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

Mesajlarda, "Evde kalalım", "Koronayı yeneceğiz", "Doktorlara ve sağlık personeline teşekkür ediyoruz. Allah güç versin", "Sağlık yolunda ölen şehitleri anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Çin'e destek mesajları da yansıtılmıştı

Azadi Kulesi'ne 19 Şubat'ta Kovid-19 salgınıyla mücadele eden Çin'e destek amacıyla Çin bayrağı ve destek mesajları yansıtılmıştı.

İran'da şu ana kadar 10 doktor ve 5 hemşire, hastaları tedavi ederken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e yükseldi.

Kaynak: AA

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