Azad Yılmaz, tekstil sektöründe mağaza zinciri kuruyor
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Azad Yılmaz, tekstil sektöründe mağaza zinciri kuruyor

Azad Yılmaz, tekstil sektöründe mağaza zinciri kuruyor
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İş adamı Azad Yılmaz , Türkiye genelinde erkek giyim markası olan AZADMEN'i açmayı hedefliyor.

Satışın yanı sıra tekstil dünyasında en önemli faktörlerinden biri de kaliteli ürün... İş adamı Azad Yılmaz,Türkiye genelinde erkek giyim markası AZADMEN için mağaza zinciri kurma kararı aldı. AZADMEN adı verilecek mağazalarının erkek Giyim satışı ve ünlü markaların perakende kanalı olarak devreye girmesi hedefleniyor.

İLK ÖRNEK İSTANBUL'DA

İlk franchise örnek mağazasının İstanbul'da açıldığını kaydeden AZADMEN Yönetim Kurulu Başkanı Azad Yılmaz,2021'de 10 daha sonra ise 30 mağazaya kadar çıkacaklarını söyledi. Azad Yılmaz mağazalarda iç giyim ve dış giyimine aksesuar gibi erkek giyim ile ilgili her tür ürünün yer alacağını söyledi.

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