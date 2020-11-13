Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han: "Türkiye, Müslüman dünyası için umudun merkezi"
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Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han: "Türkiye, Müslüman dünyası için umudun merkezi"

13.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:42
Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han:

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Türkiye'nin "Müslüman dünyası için umudun merkezi olarak ortaya çıktığını" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam rönesansının bir sembolü olarak yükseldiğini bildirdi.

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Türkiye'nin "Müslüman dünyası için umudun merkezi olarak ortaya çıktığını" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam rönesansının bir sembolü olarak yükseldiğini bildirdi.

Han, Türkiye Bursları kapsamında Azad Cammu ve Keşmir Üniversitesi öğrencilerini Türkiye'ye uğurlama etkinliğinde yaptığı açıklamada, Pakistan ve Keşmir halkının her zor zamanında Türkiye'nin kendilerine yardım elini uzattığını, 2005'teki depremde ve 2010'daki sel felaketinde ilk yardım eden ülke olduğunu anımsattı.

Türk hükümetinin Keşmir meselesini ve Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkını ilkesel bir duruş olarak benimsemesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Han, Erdoğan'ın Pakistan Parlamentosu'nda ve sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Hindistan'ın yasa dışı eylemlerini kınadığını, açık bir şekilde Keşmir halkının özgürlük mücadelesine destek verdiğini hatırlattı.

Han, Türkiye'nin "Müslüman dünyası için umudun merkezi olarak ortaya çıktığını" ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam rönesansının sembolü olarak yükseldiğini ifade etti.

Türkiye'nin Azad Cammu ve Keşmirli öğrencilere yüksek öğrenim imkanı sunmasının yanı sıra Mirpur, Muzafferabad, Rawalakot ve diğer bölgelerde okullar açmak istemesi halinde hükümetinin Ankara ile iş birliğini genişleteceğini kaydeden Han, Türk yatırımcıları tarım, turizm ve eğitim sektörlerinde yatırım yapmaları için bölgeye davet etti.

Etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Azad Cammu Keşmir Üniversitesi yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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