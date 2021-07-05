Az Su Kullanana Büyük İndirim
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Az Su Kullanana Büyük İndirim

Az Su Kullanana Büyük İndirim
Habermetre - Haberler | Toplum

Yaz mevsimi ile birlikte su kaynaklarında muhtemel azalmaya karşı tedbirlerini erken alan Belediyemiz, suyun tasarruflu kullanılması için 'az kullan, az öde' kampanyasını hayata geçirdi.

Yaz mevsimi ile birlikte su kaynaklarında muhtemel azalmaya karşı tedbirlerini erken alan Belediyemiz, suyun tasarruflu kullanılması için 'az kullan, az öde' kampanyasını hayata geçirdi.

Belediyemiz, yaz mevsimi ile birlikte su kaynaklarında yaşanması muhtemel bir duruma karşı tedbirlerini erken aldı.

Her fırsatta suyun israf edilmemesi konusunda vatandaşları daha duyarlı ve dikkatli olmaya davet eden Belediyemiz, şimdide hayata geçirilen kampanya ile su tasarrufunda farkındalık oluşturuyor.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililerimiz, Birleşmiş Milletler ve UNESCO başta olmak üzere ilgili kuruluşların raporlarına göre, dünyada ve Türkiye'de artan nüfus, küresel ısınma ve kuraklık gibi nedenlerle her geçen yıl suya olan talebin arttığını ve buna bağlı olarak da tatlı su kaynaklarının azaldığını dile getirerek, dünya nüfusunun yüzde 40'ını barındıran 80 ülkenin şimdiden su sıkıntısı çektiğini ifade etti. Adıyaman Belediyesi olarak şehir genelinde yaptıkları altyapı çalışmalarıyla eskiyen boruları değiştirdiklerini ve bu çalışmayla kayıp-kaçak oranını minimuma indirdiklerini de sözlerine ekleyen yetkililerimiz, kaçak su kullanımında da gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Bu tedbirlerin yanında, gereksiz su tüketiminin önüne geçmek için de yaz dönemi boyunca 15 ton ve altındaki su kullanımlarında yüzde 35 indirim uygulanacağını belirten yetkililerimiz, Adıyamanlılardan su tüketimine dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: Habermetre

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