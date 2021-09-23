Az su isteyen Dane ve Şeker Sorgum'da hasat zamanı

AYDIN (İHA) - Hayvan yetiştiricilerine alternatif kaba yem kaynağı olan Dane ve Şeker Sorgum'da hasat zamanı geldi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Azizabat, Pamukören ve Yamalak Mahellelerinde Aydın İl Tarım ve Kuyucak İlçe Tarım işbirliği ile hayvan beslenmesinde kullanılan alternatif ürünler (şeker sorgum ve dane sorgumu) ekildi.

İl Müdürü Ahmet Ökdem yaptığı açıklamada, "Hayan yetiştiriciliği yapan üreticilerimiz için altarnetif yem kaynağı sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi de 2. ürün olarak ektiğimiz Dane sorgum ve Şeker sorgumu. Diğer altarnatiflere göre daha az suyla yetişen bu ürünlerde protein ve şeker oranıda oldukça iyi. Kuyucak ilçemizde 425 dekar alanda dane sorgum ektik 1'inci hasat zamanı geldi ve 1'inci hasat da 8 ton, 2'inci hasad da ise kuru ot olarak 700-800 kg arası verim bekliyoruz. 75 dekar alanda ise şeker sorgumu ektik, bu üründe de dönümde 8 ton hasat bekliyoruz. Şeker sorgumunda şeker oranı yüzde 17 ve protein oranları da oldukça yüksek, bu da bize hayvan beslemede oldukça iyi derecede avantaj sağlıyor. En önemli kısmı ise 2'inci ürün olarak alternatiflerine göre daha az suyla yetiştirilmesi kurak ile mücadele ettiğimiz bu günlerde bize daha da çok avantaj sağlıyor" dedi. - AYDIN