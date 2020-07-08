Az su içmenin ve susuzluğun böbrek taşı riskini artırdığı uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Az su içmenin ve susuzluğun böbrek taşı riskini artırdığı uyarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, yetersiz sıvı tüketiminin ve vücudun susuz kalmasının böbrek taşı oluşumuna neden olduğu uyarısında bulundu.

Az su içmenin ve susuzluğun böbrek taşı riskini artırdığı uyarısı
08.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:30

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, yetersiz sıvı tüketiminin ve vücudun susuz kalmasının böbrek taşı oluşumuna neden olduğu uyarısında bulundu.

Üstündağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetersiz sıvı tüketiminin yaşam konforunu düşürdüğünü, su eksikliğinin uzun süre devam etmesi durumunda ise birçok hastalığın etken sebebi olduğunu ifade etti.

Sıvı eksikliğinin ağızda kuruluk, kas güçsüzlüğü ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklarla kendini göstermeye başladığını anlatan Üstündağ, "Sıvı eksikliği ağırlaşınca ilk önce tansiyonumuz düşer ve hipotansiyon oluşur. Daha ileri evrede sinirlilik artar ve şuur kaybına kadar ilerler. Suyun eksikliğiyle orantılı olarak yaşam konforu bozulur." dedi.

Türkiye'de sık görülen böbrek taşı hastalığının en önemli sebeplerinden birinin yetersiz sıvı tüketimi olduğunu belirten Üstündağ, şunları kaydetti:

"Su eksikliği uzun süre ve şiddetli devam ederse konfor bozucu etkilerin yanında sağlığı tehlikeye atacak etkilere neden olur. Az su içmek ve vücudun uzun süreler susuz kalması böbrek taşı oluşum riskini en çok etkileyen faktörlerin başındadır. Böbrek taşı oluşumuyla yetersiz sıvı tüketimi çok yakın ilişki içindedir. Özellikle böbrek taşlarının en yaygın görülen formu olan kalsiyum okzalat taşları Türkiye'de çok fazladır."

Rahatsızlığın kişiye ağır ıstırap verdiğini vurgulayan Üstündağ, "Yaşam kalitesi olumsuz etkilenir. Tedavi edilmediğinde ise böbrek yetersizliğine yol açan bir hastalıktır. Eğer günlük idrar çıkarımı 2 litrenin üzerinde olursa yani bunun için yeterli sıvı alırsak taş oluşum riski ve beraberindeki riskler azalmış olur." ifadelerini kullandı.

Üstündağ, araştırmalara göre erkeklerin günde en az 2,5, kadınların ise 2 litre su tüketmesi gerektiğini de vurgulayarak, bu miktarların kişinin vücut özellikleri ve yaşadığı ortama bağlı olarak artabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki Dünya
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım Magazin
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi 3. Sayfa
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı! Güncel
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Bursa'da polise hakaretler savunan yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Bursa'da polise hakaretler savunan yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada
İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
TikTok'ta video paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç canından oldu
TikTok'ta video paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç canından oldu
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
Zlatan Ibrahimovic'ten iddialı sözler: Sezon başından beri Milan'da oynasaydım şampiyon olabilirdik
Zlatan Ibrahimovic'ten iddialı sözler: Sezon başından beri Milan'da oynasaydım şampiyon olabilirdik
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Cahit Özkan Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Davran Çağla Şıkel Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Podolski İrfan Buz Okan Buruk İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Çocuk Antalya Başakşehir
Şu an buradasınız: Az su içmenin ve susuzluğun böbrek taşı riskini artırdığı uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 13:09:01. #1.15#
title