Az önce deprem mi oldu SON DAKİKA?

Az önce deprem mi oldu SON DAKİKA?
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Afad ve Kandilli Rasathanesi 13 Mayıs 2025 gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem mi oldu SON DAKİKA?

Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Az önce deprem mi oldu SON DAKİKA?

AZ ÖNCEDEPREM Mİ OLDU?

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Konya'dan geldi.

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan sarsıntı da Konya'da meydana geldi. Ankara dahil birçok ilimizde hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.2 olarak açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Saha taramalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan sarsıntının 18.73 km derinlikte oluştuğu kaydedildi. Deprem Ankara dahil çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

VATANDAŞLAR SOLUĞU SOKAKTA ALDI

5.2 büyüklüğündeki depremin hayli uzun sürdüğünü belirten çok sayıda vatandaş panikle kendini sokaklara atarken yaşadıkları panik anlarına dair paylaşımlarda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

MANSUR YAVAŞ: TÜM EKİPLERİMİZLE TEYAKKUZDAYIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Konya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Ankara'da da hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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