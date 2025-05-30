Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA!

Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA!
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Az önce deprem mi oldu? Türkiye genelinde yaşayan vatandaşlar bu sorunun cevabını arıyor. 30 Mayıs 2025 Cuma günü akşam saatlerinde farklı bölgelerde meydana gelen depremler, halk arasında tedirginliğe yol açtı. Peki, deprem nerede oldu? Kaç şiddetindeydi?

30 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen bu depremler sonrasında vatandaşlar deprem nerede oldu, kaç şiddetindeydi ve herhangi bir can veya mal kaybı var mı gibi sorulara yanıt arıyor. İşte AFAD verilerine göre son depremlere dair güncel bilgiler…

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ölçümlerine göre saat 04.56'da Bingöl Genç merkezli 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA!

Saat 00.18'de Adana Kozan'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA!

SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, bu tür sarsıntıların ardından gelişmeleri yakından takip etmekte ve kamuoyunu bilgilendirmektedir. Depremden etkilenen bölgelerde şu an için herhangi bir acil durum ilanı bulunmamakla birlikte, yetkililer dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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