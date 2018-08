Az Malzeme ile Kolay Tatlı Hanım Göbeği Tarifi

E yavaş yavaş bayram yaklaşıyorken Hanımgöbeği Tatlısını denemesek olmazdı tabii ki de. : ) Baklava yapamayanlar, yapmak istemeyenler için kurtarıcı olacak hanımgöbeği tatlısını sizlerde mutlaka denemelisiniz. Şerbetli tatlılarda kolaylar arasında kendini gösterecek hanımgöbeği tatlısının tarifini sizlerde bir yerlere not edin, bu tarifi kaçırmayın. Aynı zamanda bu tatlıya ilk şerbetini yaparak başlayın ki tatlınız fırından çıkana kadar şerbetiniz soğumuş olsun. Özel günlerinize, davetlerinize, misafirlerinize ve ailenize istediğiniz her an yapabilirsiniz. Damaklarınızı şenlendirmek ve ağzınızda güzel bir tat bırakacak hanımgöbeği tatlımızın videosunu buraya bırakıyoruz. Sizlerde hanımgöbeği tatlısı nasıl yapılır? tarifini görmek için izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. : )