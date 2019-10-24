24.10.2019 16:51

Az kalsın çantayı çöpe atacaklardı...Çöp bidonu yayına bırakılan çantadan 3 günlük bebek çıktı

BURSA - Bursa'da bir evin önündeki çöp bidonu yanına bırakılan çantadan yeni doğmuş bebek çıktı. Çöp arabasının çöpleri toplamak için geldiği sırada çantadan ağlama sesi gelince olay ortaya çıktı.

Olay öğle saatlerinde Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Çeltik Sokak üzerindeki tek katlı bir evin önüne çanta bırakan kimliği belirsiz bir kadın hızla uzaklaştı. Ağzı kapalı çanta uzun süre orada dursa da içerisinde ne olduğunu kimse merak edip bakmadı. Belediyeye ait çöp kamyonunun sokağa girip çöpleri topladığı sırada kapının önündeki bidona çöp dökmek için çıkan bir ev sahibi çantanın içerisinden ağlama sesi geldiğini fark edince çantayı açıp içerisine baktı. Bebek olduğunun anlaşılması üzerine olay yerine polis ve ambulans çağrıldı. 112 ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından yaşadığı anlaşılan bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay sonrası yaptığı inceleme sırasında, görgü tanıklarının ifadelerinden çantanın kimliği belirsiz bir kadın tarafından bırakıldığını kadının bebeği terk ettikten sonra koşarak uzaklaştığını belirledi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye alan polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Öte yandan Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Acil Servisinde kontrol altında tutulan 3 günlük erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu Savcılık kontrolünün ardından sosyal hizmetler görevlilerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA