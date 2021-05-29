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Az kalori, çok fayda

Az kalori, çok fayda
Hürriyet - Haberler | Magazin

BU CACIK BİR BAŞKA...Şef Çiğdem Seferoğlu'ndan vişneli semizotu cacığıNE LAZIM? (4 KİŞİLİK)1 tutam yabani semizotu100 gr vişne1 salatalık1-2 dal taze nane1 kase süzme yoğurt1 diş sarımsakZeytinyağıTuzNASIL YAPARIM?Semizotunu ayıklayın.

BU CACIK BİR BAŞKA...

Şef Çiğdem Seferoğlu'ndan vişneli semizotu cacığı

NE LAZIM? (4 KİŞİLİK)

1 tutam yabani semizotu

100 gr vişne

1 salatalık

1-2 dal taze nane

1 kase süzme yoğurt

1 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

NASIL YAPARIM?

Semizotunu ayıklayın.

Salatalıkları soyup doğrayın.

Ayrı bir kapta süzme yoğurda sarımsak ve tuzu ekleyip çırpın.

Hazırladığınız bu sosu tabağa yayın. Semizotu, salatalık, nane ve vişneyi karıştırıp üzerine serin. En son zeytinyağı damlatarak servis edin.

HAFİF VE DOYURUCU

Şef Sinem Çapraz'dan zeytinyağlı, siyez bulgurlu semizotu

NE LAZIM? (4-6 KİŞİLİK)

1 demet semizotu (saplarını da kullanacağız)

1/2 çay bardağı zeytinyağı

3-4 diş sarımsak

1 orta boy kuru soğan

2 adet orta boy domates

3 yemek kaşığı siyez bulguru

Tuz

NASIL YAPARIM?

Semizotlarını sirkeli suyla yıkayın, saplarıyla birlikte irice doğrayın.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Sarımsağı zeytinyağında soteleyin, soğanı ekleyin, 2-3 dakika soğanı da soteleyin.

Domatesi iri küpler halinde doğrayıp ekleyin, ardından semizotlarını ilave edin.

Üzerine siyez bulgurunu ve tuzunu serpin. Ekstra su eklemeyin, domatesin ve sebzenin suyu yeterli olacaktır.

Kapağını kapatın ve kısık ateşte 20 dakika pişirin. Piştikten sonra üzerine çok az sızma zeytinyağı gezdirin.

SIRRI SOSUNDA

Şef Arda Türkmen'den semizotlu patates salatası

NE LAZIM? (2-3 KİŞİLİK)

7-8 adet bebek patates

1 adet kırmızı soğan

2 adet domates

1 bağ semizotu

8-10 adet kornişon turşu

2 diş sarımsak

Tuz m Karabiber

Sosu için:

1 limonun suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

¼ su bardağı zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

Patateslerini haşlayın ve süzün. Soğanı ince yemeklik doğrayın.

Domateslerin kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkarın ve küçük küpler halinde doğrayın.

Turşuları dilimleyin.

Sarımsakları ezin.

Patatesler hafif soğuduktan sonra büyüklüğüne göre 4'e, 6'ya ya da 8'e bölün.

Bebek patates kullandığınız için kabuklarını soymayabilirsiniz. Üzerine tuz ve karabiber gezdirin.

Bütün sebzeleri karıştırma kabına ilave edin.

Bir kavanoza limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağını koyup çalkalayın. Salatanın üzerine dökün. Buzdolabına koyup soğutabilirsiniz ya da doğrudan servis edebilirsiniz.

TANSİYON HASTALARI MUTLAKA TÜKETMELİ

Beslenme ve diyet uzmanı Emel Unutmaz Duman

Çiğ veya pişmiş olarak yiyebileceğiniz semizotunun en bilinen faydası omega-3'ten zengin oluşu.

Birçok vitamin ve minerali içerir, kalorisi düşüktür. Bu nedenle zayıflama diyetlerinin vazgeçilmezleri arasındadır.

İçerdiği C, E, A vitamini, glutatyon ve metionin sayesinde antioksidan besinlerden biridir.

İyi bir potasyum kaynağı olması nedeniyle tansiyon hastaları tarafından sıklıkla yenmeli. Magnezyum ve kalsiyum içeriği de yüksek.

Kaynak: Hürriyet

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