Az Gelişmiş Ülkelerden İthalatta Ek Gümrük Vergisi

– Bakanlar Kurulu'nda alınan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" ile genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler grubundan, "az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerden ithalata ek gümrük vergisi" uygulanacak. Getirilen ek ithalat gümrük vergileri ürün gruplarına bağlı değişiklik gösteriyor ve yüzde 2.3 ile yüzde 25 arasında değişiyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"a göre ek gümrük vergisi getirilen ürün grupları şöyle:

Parasetamol



Bambu



Maun



Kızılağaç, dişbudak, kayın, huş ağacı, iğne yaprıklı ağaçlar ve bunlar gibi ağaç türleri



Yonga levha



Saç kesme makineleri



Hayvan kırkma makineleri



Kesici ağızlar



Adi metallerden saplar



Çekirdeği nikel, paslanmaz çelik, esaslı olanlar



Örtüsü titandioksit, toprak alkali metal bileşiği ve selüloz esaslı olanlar



Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları



Filtre ve yağlayıcılarla kombine halde olanlar



Dökme demir veya çelikten olanlar



Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfleri



Pnömatik güç transmisyon kontrol valfleri



Karıştırıcı valfler



Sensörlü olanlar



Valfler



Termostatik kontrollü valfler



Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler



Isı ayarlayıcı valfler



Küresel konik, kelebek ve diyafram valfler



Yangın hidrantları



Sulama hidrantları



Buhar kapanları



Aksam ve parçalar



Çıkış gücü 7.5 kW'dan az olanlar



Tek akslı traktörler



Ağırlığı 30 kilograma kadar olan direksiyon kutuları



Bir kullanımlık steril şırıngalar



Tıpta kullanılan şırıngalar



Resim fırçaları ve yazı fırçaları



Hacmi 0.75 litreyi geçenler - İstanbul