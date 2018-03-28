Az Gelişmiş Ülkelerden İthalatta Ek Gümrük Vergisi
– Bakanlar Kurulu'nda alınan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" ile genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler grubundan, "az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerden ithalata ek gümrük vergisi" uygulanacak.
– Bakanlar Kurulu'nda alınan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" ile genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler grubundan, "az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerden ithalata ek gümrük vergisi" uygulanacak. Getirilen ek ithalat gümrük vergileri ürün gruplarına bağlı değişiklik gösteriyor ve yüzde 2.3 ile yüzde 25 arasında değişiyor.
Resmi Gazete'de yayınlanan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"a göre ek gümrük vergisi getirilen ürün grupları şöyle:
Parasetamol
Bambu
Maun
Kızılağaç, dişbudak, kayın, huş ağacı, iğne yaprıklı ağaçlar ve bunlar gibi ağaç türleri
Yonga levha
Saç kesme makineleri
Hayvan kırkma makineleri
Kesici ağızlar
Adi metallerden saplar
Çekirdeği nikel, paslanmaz çelik, esaslı olanlar
Örtüsü titandioksit, toprak alkali metal bileşiği ve selüloz esaslı olanlar
Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları
Filtre ve yağlayıcılarla kombine halde olanlar
Dökme demir veya çelikten olanlar
Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfleri
Pnömatik güç transmisyon kontrol valfleri
Karıştırıcı valfler
Sensörlü olanlar
Valfler
Termostatik kontrollü valfler
Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler
Isı ayarlayıcı valfler
Küresel konik, kelebek ve diyafram valfler
Yangın hidrantları
Sulama hidrantları
Buhar kapanları
Aksam ve parçalar
Çıkış gücü 7.5 kW'dan az olanlar
Tek akslı traktörler
Ağırlığı 30 kilograma kadar olan direksiyon kutuları
Bir kullanımlık steril şırıngalar
Tıpta kullanılan şırıngalar
Resim fırçaları ve yazı fırçaları
Hacmi 0.75 litreyi geçenler - İstanbul