Az Gelişmiş Ülkelerden İthalatta Ek Gümrük Vergisi

– Bakanlar Kurulu'nda alınan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" ile genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler grubundan, "az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerden ithalata ek gümrük vergisi" uygulanacak.

Az Gelişmiş Ülkelerden İthalatta Ek Gümrük Vergisi

– Bakanlar Kurulu'nda alınan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" ile genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler grubundan, "az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerden ithalata ek gümrük vergisi" uygulanacak. Getirilen ek ithalat gümrük vergileri  ürün gruplarına bağlı değişiklik gösteriyor ve yüzde 2.3 ile yüzde 25 arasında değişiyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"a göre ek gümrük vergisi getirilen ürün grupları şöyle:

Parasetamol

Bambu

Maun

Kızılağaç, dişbudak, kayın, huş ağacı, iğne yaprıklı ağaçlar ve bunlar gibi ağaç türleri

Yonga levha

Saç kesme makineleri

Hayvan kırkma makineleri

Kesici ağızlar

Adi metallerden saplar

Çekirdeği nikel, paslanmaz çelik, esaslı olanlar

Örtüsü titandioksit, toprak alkali metal bileşiği ve selüloz esaslı olanlar

Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları

Filtre ve yağlayıcılarla kombine halde olanlar

Dökme demir veya çelikten olanlar

Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfleri

Pnömatik güç transmisyon kontrol valfleri

Karıştırıcı valfler

Sensörlü olanlar

Valfler

Termostatik kontrollü valfler

Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler

Isı ayarlayıcı valfler

Küresel konik, kelebek ve diyafram valfler

Yangın hidrantları

Sulama hidrantları

Buhar kapanları

Aksam ve parçalar

Çıkış gücü 7.5 kW'dan az olanlar

Tek akslı traktörler

Ağırlığı 30 kilograma kadar olan direksiyon kutuları

Bir kullanımlık steril şırıngalar

Tıpta kullanılan şırıngalar

Resim fırçaları ve yazı fırçaları

Hacmi 0.75 litreyi geçenler - İstanbul

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et