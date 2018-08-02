Az Bütçeyle Evinizde Değişiklik Yapmak Mümkün

Demircan; "Duvarları boyamak evde yapabileceğiniz en büyük değişikliklerden biridir. 2 teneke boya pekala da yatak odanızın duvarlarını yenilemeye yetecektir." diyor. "Tüm duvarları boyamak yerine tek bir duvarı boyamak da bir seçenektir. 2.5 litrelik bir boya ile yatak odanızda size huzur verecek bir renkle tek bir duvarınızı boyamayı düşünebilirsiniz." şeklinde konuşan Mimar

Demircan sezonun renkleri olan hardal sarısı, indigo mavisi, altın, bronz, zümrüt yeşiline bir şans verebilirsiniz." diyor.

Demircan; "Evimi nasıl yenileyebilirim sorusundan önce kendinize hangi eşyalardan kurtulabilirim?" diye sormanın daha doğru olduğunu söylüyor. Hasar görmüş, zedelenmiş eşyaları yenilemek ya da onları evden çıkarmak ilk işlem olmalıdır." diyen Mimar Demircan şöyle devam etti; "Sadece mobilyalar değil, duvarda asılı duran tablolar, eskimiş mutfak eşyaları, rengi solmuş yastıklar, nevresimler… Bütün bunlardan kurtulduktan sonra yeni bir gözle evinizi yenilemeyi planlayabilirsiniz. "

AKSESUARLARINIZI KENDİNİZ YAPIN

Mimar Figen Erdağ Demircan; "Kendi çerçevelerinizi süsleyebilir, bu yılın modası olan makreme ile uğraşabilir, örgü seviyorsanız nostaljik bir görünüme katkı yapacak olan yastık kılıfları örebilirsiniz." diyor. Seksenlerin geri dönüşte olduğu bu günlerde online tablo alışverişi yapabilir; mutlaka evinize yakışır bir şeyler bulabilirsiniz." diyor.

Mimar Figen Erdağ Demircan'ın az bir bütçeyle evde değişiklik yapmak isteyenlere diğer önerileri ise şöyle;

Büyük yapraklı tekstil ürünlerinin yükselişte olduğu bu dönemde yine bu trende uygun bir perde siparişi verebilirsiniz.

Evinize bolca bitki alabilirsiniz.

Büyük yapraklı yastıklarla evde orman havası yakalayabilirsiniz.

Online dekorasyon mağazalarını takip edin. Birçok mobilya ve aksesuarı çok uygun fiyatlarla bulmanız mümkün.

Antikacıları, ikinci el dükkanlarını, sahafları dolaşın. Hiç ummadığınız güzellikte birçok ürünü buralarda bulabilir, evinize harika bir parça katabilirsiniz.

Bütün koltuklarınızı kaplatmak yerine tek bir parçayı; örneğin bir berjeri ya da pufu kaplatın. Büyük bir fark yarattığını göreceksiniz.

Ayna kullanın. Aynalar evde değişiklik yapmak için idealdir. Birkaçını birden tek bir yerde kullanarak ferah bir görünüm yaratabilirsiniz.

Aydınlatmalarınızı dğpiştirebilirsiniz; tavandaki avize deliğini kapatıp büyük şapkalı bir lambader kullanmaya başlayın, her zamanki eşyalarınız gözünüze farklı görünecektir.

Her zaman evinizde bir şömine keyfi yapmak istediniz ama teknik sıkıntılardan dolayı olmadıysa, elektrikli bir şömine alarak bu arzunuzu gerçekleştirebilirsiniz.