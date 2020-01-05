Az Bilinen Efsane Duyarlar Hesabından 13 Komik Duyar

05.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:21

Bazen gerçekten buna mı takıldın dediğiniz durumlar ortaya çıkabiliyor ama burada görecekleriniz gerçekten oldukça gereksiz. Az bilinen efsane duyarlar hesabı da bu duyarları bir profilde toplamış. İşte duyar konusunu abartmış 13 kişi:



















































