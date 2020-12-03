AZ Alkmaar - Napoli UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi olacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki AZ Alkmaar - Napoli Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de AZ Alkmaar - Napoli maçıdır. Peki AZ Alkmaar - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

AZ ALKMAAR - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AZ Alkmaar - Napoli maçı 3 Aralık Perşembe günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

AZ ALKMAAR - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar - Napoli maçıBein Sports 2 kanalında yayınlanacaktır. Ayrıca maç Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacak.

AZ ALKMAAR - NAPOLİ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, AFAS Stadyumu, Alkmaar'da oynanacak.