'AYZEK', TIR'DA GİZLENEN 201 KİLO EROİNİ BULDU - Haberler
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'AYZEK', TIR'DA GİZLENEN 201 KİLO EROİNİ BULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, narkotik köpeği 'Ayzek' ile aranan TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 201 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, narkotik köpeği 'Ayzek' ile aranan TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 201 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği ihbarını aldı. Ekipler, takibe başladıkları bir TIR'ı ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği Ayzek ile yapılan aramada, TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 201 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'AYZEK', TIR'DA GİZLENEN 201 KİLO EROİNİ BULDU

'AYZEK', TIR'DA GİZLENEN 201 KİLO EROİNİ BULDU

'AYZEK', TIR'DA GİZLENEN 201 KİLO EROİNİ BULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Yüksekova, Narkotik, Eroin, Güncel, Haber

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