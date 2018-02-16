Ayyıldız Şeklini Oluşturan Lise Öğrencileri Komando Yemini Etti
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Ayyıldız Şeklini Oluşturan Lise Öğrencileri Komando Yemini Etti

Ayyıldız şeklini oluşturan lise öğrencileri komando yemini ettiKİLİS - Kilis 15 Temmuz Lisesi öğrencileri, ayyıldız şekli oluşturarak, komando yemini etti.

Ayyıldız şeklini oluşturan lise öğrencileri komando yemini etti

KİLİS - Kilis 15 Temmuz Lisesi öğrencileri, ayyıldız şekli oluşturarak, komando yemini etti.
Lise öğrencileri Afrin harekatındaki Mehmetçiklere destek vermek için Türk Bayrağı koreografisi oluşturarak, komando yemini etti. Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dağıldı.

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