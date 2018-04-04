Ayyıldız Camisi Hayırseverlerin Bağışlarıyla Yükseliyor

Sivas'ta yapımına başlanan Ayyıldız Camisi'ne hayırsever vatandaşların desteği sürüyor.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, caminin yapımına katkı vermek isteyen Ali İçer ve beraberindeki aile fertleri, Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret ederek 6 bin lira yardımda bulundu.

İçer ailesinin örnek davranışından dolayı teşekkür eden Aydın, "Ayyıldız Camisi, vatandaşlarımızın destekleriyle kısa zamanda tamamlanacak. İçer ailesine destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İçer ailesi adına konuşan Nurhan İçer de cami projesinin özgün mimarisiyle kalıcı bir eser olacağını belirterek, bu önemli yapıya katkı sağlamak ve aile efradı için hayırda bulunmak üzere bağış yaptıklarını kaydetti.



Sivas'ta cenaze işlemlerinin tek bir merkezden yapılmasını sağlayacak caminin, cenaze namazlarında oluşan trafik yoğunluğunu ortadan kaldırması bekleniyor.