Ayyıldız Cami İçin Yardım Kampanyası

Sivas Belediyesi tarafından yapımı devam eden Ayyıldız Cami için "Bir Tuğla Sen Koy" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Yukarı Tekke'ye yapılan ve 8 bin 400 kişinin aynı ibadet edeceği Ayyıldız temalı cami için yardım kampanyası başlatıldı. Belediye ve hayırsever vatandaşların desteği yapılan cami gelecek nesillere kalıcı bir miras olacak. Projeyle şehir merkezindeki cenaze namazlarında oluşan trafik sıkışıklığının da önüne geçecek.

Caminin yapımı için vatandaşların bağışları da kabul ediliyor. "Ay-Yıldız Cami'ne Bir Tuğla da Sen Koy" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek her geçen gün artıyor. - SİVAS